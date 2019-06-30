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Возвращение Усика откладывается: промоутер назвал сроки и соперника

30 июня, 10:32

Эдди Хирн рассказал, когда стоит ждать возвращения в ринг украинца после разрыва бицепса

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Getty Images

Возвращение знаменитого украинского боксера Александра Усика в ринг после разрыва бицепса правой руки может состояться позже, чем было объявлено ранее. Об этом ESPN сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн. Дебют абсолютного чемпион мира в тяжелом весе Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом дивизионе планируется уже на конец сентября или на октябрь – заявил Эдди Хирн. Тогда как ранее сам Усик говорил исключительно о сентябре. При этом, по словам Хирна, соперником украинца, вероятно, станет тот же Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым планировался еще на май, но не состоялся из-за травмы Усика.

Как сообщалось ранее, "Такам – не в приоритете": промоутер Усика рассказал о планах украинца, предначертанных свыше. "Мы пока не определились с окончательной датой возвращения Александра Усика в ринг. Планируем бой на сентябрь. Но ни времени, ни места, ни соперника пока подтвердить не могу, – утверждал ранее украинский промоутер Усика Александр Красюк. – Такам? Он есть среди вариантов. сейчас он не в приоритете". При этом Красюк подтвердил, что уже через один бой Усик сразится с победителем пары Руис – Джошуа.

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Тренировка Усика

Также мы писали, что, готовясь к неизвестному сопернику, Усик пересекся со звездой киевского "Динамо".  Знаменитый боксер был замечен в компании начинающего тренера Александра Алиева. Совместное фото с Усиком Алиев опубликовал у себя в Instagram, подписав его: "С чемпионом! Был рад видеть". Подписчики бывшего полузащитника "бело-синих" отреагировали восторженными комментами: "Крутая фотка!", "Брат, сильно!", "Красавцы".

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Тег бокс, Александр Усик, Карлос Такам

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Источники:

ESPN , Сегодня|Спорт

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