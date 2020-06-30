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"Сумасшествие – впервые бой отменили на последней неделе": украинец – о коронавирусе и чемпионском поединке

30 июня, 10:16

Елена Павлова Елена Павлова

Виктор Постол рассказал про ситуацию с заразившимися в Украине

Бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе украинец Виктор Постол на данным момент находится в США, где готовится к бою за два титула с их обладателем Хосе Рамиресом. В процессе раскрутки поединка и общения с журналистами боксер рассказал о ситуации с коронавирусом и как он отразился на его карьере. А недавно тренер Постола назвал его преимущество в бою с чемпионом из США.

"В Украине все началось раньше, мы закрылись быстрее, чем США. Как только вирус начал распространяться, мы уже были закрыты, поэтому у нас не было все так плохо, как в Америке. Правительство сработало действительно хорошо, защищая людей от вируса. Сейчас все возвращается и открывается, все становится лучше", – отметил Виктор в разговоре с Boxing Scene.

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Рамирес – Постол

Рамирес – Постол / Фото: Twitter

"Я – ветеран этого спорта и видел многое. Но, если честно, подобная ситуация, задевшая весь мир, случилась впервые. Бой был перенесен дважды, а я в лагере третий раз к одному и тому же поединку. Это сумасшествие. Это было впервые в моей карьере, когда бой отменили на последней неделе. Подобное никогда не случалось со мной", – сказал Постол.

Напомним, что изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

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Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

И вот в июне украинец Постол второй раз прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса, который состоится 8 или 15 августа – сообщил ESPN промоутер Боб Арум.

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