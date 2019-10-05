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Впервые после комы: жертва Гвоздика заново научился ходить и вернулся в спортзал

5 октября, 11:54

Канадский боксер восстанавливается после тяжелых последствий поражения украинскому боксеру

Адоднис Стивенсон

Адоднис Стивенсон / Фото: Instagram

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Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадский боксер Адонис Стивенсон впервые после выхода из комы вернулся в тренировочный зал. Напомним, 1 декабря 2018 года он проиграл украинцу Александру Гвоздику в бою за титул чемпиона WBC. Гвоздик нокаутировал его в 11-м раунде. После боя Стивенсону стало плохо. Его доставили в клинику и ввели в состояние искусственной комы, из которой он вышел через три недели.

"За кулисами в спортзале, – написал Стивенсон в аннотации к видеозаписи тренировки, опубликованной в Instagram. – Отличное ощущение – снова тренироваться".

INSTAGRAM

После выхода из комы Стивенсона ждала длительная реабилитация. Вернуться домой спортсмен смог только в апреле этого года. Но дома он проводил только выходные, а в остальные дни находился в реабилитационном центре, где заново учился ходить и говорить.

"Когда я вернулся домой, произнес имена детей, они сказали: "Папа, ты помнишь!". Мне нужно учиться ходить, учиться есть, учиться еще куче вещей. Это было самое сложное. Но я учился и довольно быстро", – вспоминал тот период боксер.

Напомним, что Александр Гвоздик октября в Филадельфии проведет бой против обладателя титула IBF россиянина Артура Бетербиева. Гвоздик и Бетербиев уже провели дуэль взглядов.

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видео бокс Александр Гвоздик Адонис Стивенсон

Источник: Сегодня|Спорт

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