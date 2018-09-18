Впервые в истории украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории

Сегодня, 17:36

Василий Ломаченко превзошел достижение Владимира Кличко

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

Американский журнал "The Ring" обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Впервые в истории этот список возглавил украинский боксер – чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко. Достиг этой вершины боксер очень быстро – всего после 12 проведенных поединков среди профессионалов.

Украинец потеснил с лидирующей позиции казахстанского боксера Геннадия Головкина, который в минувшее воскресенье в Лас-Вегасе, проиграл впервые в карьере – мексиканцу Саулю Альваресу – и потерял титулы чемпиона WBC, WBA (Super) и "The Ring". Головкин в обновленном рейтинге четвертый, а Альварес вернулся в ТОП-10 сразу на третье место.

Еще один украинец Александр Усик опустился на одну строчку – теперь он пятый. Сразу за Ломаченко – американец Теренс Кроуфорд. Оба представляют одну промоутерскую компанию – "Top Rank".

Ранее ни один украинец не был P4P-королем. В 2015 Владимир Кличко был вторым. Уступал американцу Флойду Мейвезеру-младшему. Недавно Василий Ломаченко повторил достижение Кличко-младшего. А теперь и превзошел его.

Полностью рейтинг P4P по версии "The Ring":

1. Василий Ломаченко, Украина

2. Теренс Кроуфорд, США

3. Сауль Альварес, Мексика

4. Геннадий Головкин, Казахстан

5. Александр Усик, Украина

6. Майки Гарсия, США

7. Наоя Иноуэ, Япония

8. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд

9. Эррол Спенс-младший, США

10. Донни Ньетес, Филиппины
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Источник:

Gazeta.ua

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