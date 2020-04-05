Все из-за парня: дочь Мейвезера напала с ножом на другую девушку

Сейчас дочь знаменитого боксера находится в тюрьме, а ее жертва - в больнице

Дочь легендарного чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера Иянна Мейвезер, чья мать была обнаружена мертвой в собственной машине, арестована за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах. При нападении девушка использовала оружие, которое угрожало жизни жертвы, сообщает TMZ.

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Конфликт Иянны с другой девушкой произошел из-за парня. Сообщается, что она вооружилась ножом и нанесла потерпевшей два удара. Сейчас Мейвезер находится в одной из тюрем округа Харрис, а жертва была доставлена в больницу. О ее состоянии ничего не известно.

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Напомним, что в середине марта кроме бывшей жены Флойд Мейвезер потерял еще и дядю. Роджер Мейвезер, дядя и бывший секундант Флойда, скончался в возрасте 58 лет. В последние годы он страдал от диабета.

"Я потерял целый мир": так Мейвезер отреагировал на смерть еще одного близкого человека. Дядя Флойда не только сам был чемпионом мира по боксу, но и помог своему племяннику стать великим бойцом.

Кстати, накануне появилась сенсационная новость. Отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера. Анатолий Ломаченко может стать тренером Хабиба, чтобы подготовить россиянина к поединку.

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Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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