Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Все из-за парня: дочь Мейвезера напала с ножом на другую девушку

5 апреля, 09:58

Александр Трикиша

Сейчас дочь знаменитого боксера находится в тюрьме, а ее жертва - в больнице

Дочь легендарного чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера Иянна Мейвезер, чья мать была обнаружена мертвой в собственной машине, арестована за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах. При нападении девушка использовала оружие, которое угрожало жизни жертвы, сообщает TMZ.

Читайте также: "Моя любовь, мое сердце, мой ангел": Флойд Мейвезер скорбит по погибшей бывшей жене

Конфликт Иянны с другой девушкой произошел из-за парня. Сообщается, что она вооружилась ножом и нанесла потерпевшей два удара. Сейчас Мейвезер находится в одной из тюрем округа Харрис, а жертва была доставлена в больницу. О ее состоянии ничего не известно.

Реклама

Напомним, что в середине марта кроме бывшей жены Флойд Мейвезер потерял еще и дядю. Роджер Мейвезер, дядя и бывший секундант Флойда, скончался в возрасте 58 лет. В последние годы он страдал от диабета.

"Я потерял целый мир": так Мейвезер отреагировал на смерть еще одного близкого человека. Дядя Флойда не только сам был чемпионом мира по боксу, но и помог своему племяннику стать великим бойцом.

Кстати, накануне появилась сенсационная новость. Отец Ломаченко готов стать тренером Нурмагомедова в бою против Мейвезера. Анатолий Ломаченко может стать тренером Хабиба, чтобы подготовить россиянина к поединку.

Смотрите, какой "Роллс Ройс" прикупил себе Мейвезер:

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксер Флойд Мейвезер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавируса
Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавирусаБокс
У боксера по прозвищу
У боксера по прозвищу "Зверь с востока" от коронавируса умер отецБокс
"Экономике будут вилы. Почему мы не говорим о водке?": Усик выплеснул все эмоции по коронавирусуБокс
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правой
Коронавирус достал тренера Усика. Тот отреагировал жестким ударом с правойБокс
"Это был фейк. Простите!" Ломаченко извинился за призыв делать кресты на дверяхБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...