Все о бое Ломаченко: украинец побил 30-летний рекорд, но побывал в первом нокдауне

Есть пояс WBA! На арене "Медисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке наш Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) с победы дебютировал в легком весе (до 61,2 кг), отобрав титул чемпиона мира у Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). Прервал беспроигрышную серию венесуэльца, длившуюся 13 боев. 30-летний украинец стал чемпионом уже в третьей весовой категории – полулегкая (WBO), вторая полулегкая (WBO) и теперь уже и легкая (WBA) – всего за 12 боев. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес: великолепная серия ударов и завершение по печени.

Это мировой рекорд. Со значительным "ускорением": с 1988 года рекордсменом был австралиец Джефф Фенч, выигравший третий пояс в 20-м бою.К тому же Ломаченко поднялся на вторую строчку общего рейтинга BoxRec – среди боксеров всех весов – обойдя американца Теренса Кроуфорда. Осталось только мексиканца Сауля Альвареса догнать.

Топ-10 лучших боксеров мира:

В отличие от четырех предыдущих жертв "Хайтека", Линарес не спешил доставать белый флаг и досрочно сниматься с поединка. Все, как и заказывал украинец, давно мечтавший о достойном сопернике. The Ring написал, что "Ломаченко испытал настоящие трудности впервые со времен поражения от Салидо. Василий больше не зеленый боец, который пользуется славой за достижения в любителях". "Золотой мальчик" из Венесуэлы даже отправил Лому в нокдаун в 6-м раунде. Василий впервые в профи-карьере "прилег" в ринге, пропустив прямой справа, но моментально вскочил на ноги и вернулся в бой.

А в 10-м раунде Ломаченко в прямом смысле слова поставил Хорхе на колени – серией с победным ударом в корпус. В соцсетях это "блюдо" назвали #ПеченьПоАккермански.

"Бой становился более интересным, очень конкурентным, но этот удар в туловище стал для меня сюрпризом. Я выдержал первый удар, но второй был идеальным, – начал было Линарес после боя, как тут же принялся искать оправдания: – Я хотел продолжать, хотел работать дальше, но рефери остановил бой. Он немного поспешил".

