Все о бое Ломаченко: украинец побил 30-летний рекорд, но побывал в первом нокдауне

Есть пояс WBA! На арене "Медисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке наш Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) с победы дебютировал в легком весе (до 61,2 кг), отобрав титул чемпиона мира у Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). Прервал беспроигрышную серию венесуэльца, длившуюся 13 боев. 30-летний украинец стал чемпионом уже в третьей весовой категории – полулегкая (WBO), вторая полулегкая (WBO) и теперь уже и легкая (WBA) – всего за 12 боев. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес: великолепная серия ударов и завершение по печени.

Это мировой рекорд. Со значительным "ускорением": с 1988 года рекордсменом был австралиец Джефф Фенч, выигравший третий пояс в 20-м бою.К тому же Ломаченко поднялся на вторую строчку общего рейтинга BoxRec – среди боксеров всех весов – обойдя американца Теренса Кроуфорда. Осталось только мексиканца Сауля Альвареса догнать.

Топ-10 лучших боксеров мира:

Сауль Альварес (Мексика, 49-1-2) Василий Ломаченко (Украина, 11-1-0) Теренс Кроуфорд (США, 32-0-0) Геннадий Головкин (Казахстан, 38-0-1) Висаксил Вангек (Таиланд, 45-4-1) Луис Нери (Мексика, 26-0-0) Энтони Джошуа (Великобритания, 21-0-0) Мигель Берчельт (Мексика, 33-1-0) Джефф Хорн (Австралия, 18-0-1) Лео Санта Крус (Мексика, 34-1-1)

В отличие от четырех предыдущих жертв "Хайтека", Линарес не спешил доставать белый флаг и досрочно сниматься с поединка. Все, как и заказывал украинец, давно мечтавший о достойном сопернике. The Ring написал, что "Ломаченко испытал настоящие трудности впервые со времен поражения от Салидо. Василий больше не зеленый боец, который пользуется славой за достижения в любителях". "Золотой мальчик" из Венесуэлы даже отправил Лому в нокдаун в 6-м раунде. Василий впервые в профи-карьере "прилег" в ринге, пропустив прямой справа, но моментально вскочил на ноги и вернулся в бой.

"Я немного расслабился. Посчитал, что уже проделал все, что нужно, однако он выбрасывал множество контрударов и хорошо использовал скорость. Так что я ошибся, а он меня подловил. Классный удар", - признал Ломаченко.

А в 10-м раунде Ломаченко в прямом смысле слова поставил Хорхе на колени – серией с победным ударом в корпус. В соцсетях это "блюдо" назвали #ПеченьПоАккермански.

"Бой становился более интересным, очень конкурентным, но этот удар в туловище стал для меня сюрпризом. Я выдержал первый удар, но второй был идеальным, – начал было Линарес после боя, как тут же принялся искать оправдания: – Я хотел продолжать, хотел работать дальше, но рефери остановил бой. Он немного поспешил".

Ломаченко, кстати, позже рассказал, что испытывал "небольшие проблемы с рукой после второго раунда. Возможно, это помогло Линаресу сделать бой более интересным. Он великий боксер и дал мне еще один урок в боксе. У меня было задание от отца: работать по корпусу, и я сделал это".

Все-таки не помогли Линаресу набранные за сутки килограммы... На финальном взвешивании у обоих боксеров зафиксировали 61,1 кг, но уже к бою венесуэлец весил все 69! На 6,4 больше, чем к тому времени поднаел украинец – 62,6 кг.

"Поздравляю, брат мой. Команда Ломаченко лучшая из лучших", – отреагировал на победу кума чемпион WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик, поддерживавший друга на трибунах вместе с Владимиром Кличко.

Интересно, что разу после боя появились записки судей боя Ломаченко – Линарес: все три боковых рефери посчитали разный результат! Первый дал ничью 85:85, второй – победу Линареса со счетом 86:84, третий – победу Ломаченко со счетом 86:84. Таким образом, на момент остановки бой в записках судей была ничья.

Ломаченко победил Линареса: что дальше?



Похоже, назад дороги нет. Хайтек продолжит штурмовать легкий вес, готовя еще одну "пересадку" на категорию выше – в первый полусредний вес (до 63,5 кг), говорят, для встречи с Кроуфордом. Так что с поясом WBO во втором полулегком придется попрощаться.

"После того, как я побывал в нокдауне, желающих встретиться со мной будет намного больше, – уверен Василий. – Они увидели, что я тоже человек и тоже бываю в нокдаунах. Я облегчил работу своей промоутерской компании".

Тем временем Боб Арум, возглавляющий Top Rank, уже и дату, и место первой защиты объявил – 25 августа на арене Forum в Инглвуде, неподалеку Лос-Анджелеса. Не исключают реванша с Линаресом, но пока хотят объединительного боя против 36-летнего мексиканца Раймундо Бельтрана (35-7-1, 21 КО), владеющего поясом WBO. Еще один вариант – чемпион WBC Майки Гарсия, но Арум уверен:

"Это будут тяжелее и хуже, чем переговоры Трампа с Северной Кореей. Сейчас мне 86, а диалог с Майки может завершиться, когда мне исполнится 90. Я устал от этого. Если хочет драться, пусть позвонит мне. Если нет — к черту все это".