"Всего на пару часов": Усик рассказал, куда бы он улетел на машине времени

Между прошлым и будущим знаменитый боксер сделал бы выбор в пользу первого варианта

Александр Усик / Фото: Instagram

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Олимпийский чемпион-2012 Александр Усик, который после выигрыша всех возможных поясов в крузервейте начинает свой путь к титулу короля супертяжей, рассказал, каким бы образом он использовал машину времени, окажись такая в его распоряжении. Напомним, ранее стало известно, что Усика едва не выбросили из бокса: прозвучало личное признание Александра.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Отвечая на вопрос – "Если бы у тебя была возможность перемещаться во времени, чтобы ты выбрал: попасть в прошлое или в будущее?" – Александр Усик предпочел первый вариант.

Александр Усик / Фото: Facebook

"Я, кстати, часто думаю о такой суперспособности, – признался Усик. – Я бы вернулся ровно на пару часов (тяжело выдыхая) ... к отцу. Когда мне мама позвонила, и сказала, что его уже нет... Я бы вот вернулся на пару часов до того, что случилось, чтобы показать ему медаль, которую я не успел ему показать после Олимпийских игр, и просто бы его обнял и сказал "спасибо". Хотя, думаю, он и так слышит"

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"Вот я бы один раз эту суперспособность использовал – чтобы вернуться вот туда и сказать "спасибо". По-другому я бы ее не использовал и просто выбросил бы ее в воду, чтобы ее никто не мог использовать", – подытожил Александр Усик

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Василий Ломаченко и его "брат" Видео: Instagram

Как мы писали ранее, нокаутированный Уайлдером Ортис готов встретиться с Усиком, но за большие деньги. Хотя в команде кубинца считают, что украинцу еще нужно "доказать готовность драться со здоровяками".

Напомним, именно Уайлдера называют самым опасным соперником для Усика в супертяжах. Такое мнение выразил известный британский тренер Дэйв Колдуэлл.

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