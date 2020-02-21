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Всего-то по несколько миллионов: названы гонорары Фьюри и Уайлдера в субботнем бою в США

21 февраля, 12:39

Британец и американец получат, как минимум, по 30 миллионов долларов

Уже в эту субботу на арене казино в Лас-Вегасе пройдет один из самых ожидаемых боксерских боев года. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер будет отстаивать свой титул в поединке с непобедимым британцем Тайсоном Фьюри. Вчера мы писали, что Фьюри и Уайлдер устроили потасовку перед реваншем.

Тем временем Атлетическая комиссия американского штата Невада официально назвала гонорары боксеров. Оказывается, сами официальные выплаты не такие уж и впечатляющие – "всего-то" по пять миллионов долларов. Но, как известно, все сейчас определяет телевидение. Поэтому доходы каждого из спортсменов составят не менее 25 "лимонов" плюс еще проценты от прибыли от продажи телевизионных прав. Об этом сообщил известный инсайдер Дэн Рафаэль.

Узнайте о судьях повторного боя Уайлдера и Фьюри. Все они представляют США.

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Напомним, ни Тайсон, ни Деонтей ни раз не проигрывали в профессионалах. А первая их встреча в декабре 2018 года завершилась ничьей.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри вели себя на первой совместной пресс-конференции в январе

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Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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