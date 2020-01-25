Всех рвали и танцевали лезгинку: украинские боксеры победили на одном из старейших турниров в мире

Наша любительская сборная добыла в Болгарии четыре золотые медали

Александр Хижняк уверенно победил в Болгарии / Фото: ФБУ

Уверенной победой сборной Украины завершился в Болгарии один из самых старых турниров в мире бокса – Кубок Странджа-2020. Провели его уже в 71-й раз, в субботу прошли финальные бои. Наши боксеры-аматоры вышли в пять финалов, завоевав в итоге четыре золотые медали и одну серебряную.

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В супертяжелом весе одессит Цотне Рогава продолжил покорять любительский бокс и добыл "золото". После триумфа украинский грузин прямо в ринге станцевал лезгинку. Еще две победы сборной принесли Ярослав Харциз (в категории до 63 кг) и представительница женской команды Юлия Цыплакова (до 57 кг). Самый звездный боксер сборной Украины, средневес Александр Хижняк (до 75 кг), победил в финале белоруса Вадима Панкова.

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Эти соревнования стали генеральной репетицией перед первым олимпийским квалификационным турниром в Лондоне, на котором с 13 по 23 марта будут разыгрывать лицензии в Токио-2020. Мужскую команду сейчас возглавляет Леонид Лоивский, а женскую – Сергей Гордиенко.

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