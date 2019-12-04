Встречай, Европа: абсолютным чемпионом мира Ломаченко точно станет не в США

Василий Ломаченко

Следующий бой чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко должна принять Европа. Глава Top Rank Боб Арум, который является промоутером украинского обладателя поясов WBC, WBA, WBO, заявил, что его клиент будет проводить поединок за титул абсолютного чемпиона мира точно не в Соединенных Штатах Америки. Ранее мы рассказывали, что Ломаченко по телефону дал совет россиянину во время боя.

Также американский промоутер в интервью The Boxing Voice подчеркнул, что у него очень много серьезных предложений касательно арены для боя, но поединок будет проходить в Европе и, скорее всего, он состоится в апреле 2020 года. Имя соперника Василия все еще неизвестен, но оно станет известно 14 декабря, когда защиту титула IBF против Теофимо Лопеса проведет ганиец Ричард Комми.

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Ранее мы писали, чтоЛомаченко пока не собирается менять вес: "На ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем".

Смотрите, как Василию Ломаченко присвоили титул особого чемпиона мира

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