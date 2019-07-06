Встречный для Лопеса: дерзкого американца, папа которого жаждет "убийства" Ломаченко, усадили на пятую точку

21-летнего Теофимо Лопеса, добивающегося боя с украинским Хайтеком, отправили в нокдаун во время спарринга

Теофимо Лопес. Фото: Reuters

Американский проспект с гондурасскими корнями Теофимо Лопес (13-0, 11 KO), известный своими провокационными выпадами в адрес Василия Ломаченко, оказался в не очень приятном положении во время сборов. 21-летний Лопес был отправлен в нокдаун во время спарринга со своим соотечественником Джейнелсоном Фигероа. Во время одного из раундов Теофимо Лопес, выбросив удар левой, получил от спарринг-партнера встречный правый боковой – и оказался на пятой точке. Правда, стоит уточнить, что Фигероа - гораздо крупнее Лопеса, выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Отметим, что уже 19 июля Теофимо Лопес в американском Оксон-Хилле проведет бой против японца Масайоши Накатани. В случае победы, Лопес получит право подраться с чемпионом мира по версии IBF в легком весе Ричардом Комми.

Напомним, в конце прошлого года у Василия Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка. Инициатором разборок стал отец потенциального соперника украинского чемпиона – Теофимо Лопеса. Якобы он подошел к команде украинца и на повышенных тонах заявил, что сын "убьет" Ломаченко, если их очная схватка состоится.

Также сообщалось, что американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи. Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека.

Интересно, что Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей". "Чувак, я буду твоим самым большим гонораром, который ты получишь, если мы подеремся. Это факт", – утверждает Теофимо Лопес.

Смотрите, что Ломаченко сделал со своим последним соперником



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