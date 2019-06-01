Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Второй бой Уайлдер – Фьюри пройдет в 2020 году

1 июня, 17:02

В декабре прошлого года боксеры завершили поединок вничью

Второй бой пройдет через год
Второй бой пройдет через год. Фото: AFP

Второй поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри состоится в 2020 году, сообщает ESPN. Пока неизвестны никакие детали предстоящего поединка, но ESPN планирует показывать бой по системе PPV. 

Стоит отметить, что следующий поединок Тайсон Фьюри проведет 15 июня с Томом Шварцем, и этот бой станет дебютным для Тайсона Фьюри на телеканале ESPN. 

Деонтей Уайлдер будет проводить защиту титула 28 сентября 2019 года – его соперником станет Луис Ортис, с которым он уже встречался весной 2018 года. Тогда Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде. 

Первый бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью.

Напомним. что в мае Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила. Поединок продлился всего 140 секунд и закончился жестким нокаутом в первом раунде. Некоторые фанаты назвали этот решающий удар "убийством" соперника.

Чемпион мира по боксу Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, боксеры, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер

Вы сейчас просматриваете новость " Второй бой Уайлдер – Фьюри пройдет в 2020 году". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Восемь военных захвачены в плен в Донбассе. Реакция Зеленского

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Стрельба и рейдерский захват: арест на складах рынка «7 километр»

Шарапова против Серены на красной дорожке. У кого страннее наряд?

Потап и Настя Каменских официально поженились: появились фото

Алина Гросу выходит замуж! Известны дата и место свадьбы

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Назван самый полезный суп

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Сегодня, 00:35

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел

Вчера, 22:35

Чемпион мира сделал неожиданное заявление

Обрезание сборной: Шева исключил из команды пятерых игроков

Вчера, 21:36

Жертвами "оптимизации" состава национальной команды стали Петряк, Кравец, Сидорчук, Шабанов и Болбат

Расписание, результаты и интриги последнего тура чемпионата Украины

30 мая, 21:54

Какие задачи решают команды украинской Премьер-лиги в последнем туре чемпионата

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

29 мая, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Владимир Кличко обеспокоен инцидентом с избиением бывшей невесты

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь