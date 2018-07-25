Второй финал Всемирной боксерской суперсерии состоится в Саудовской Аравии

В битве за трофей сойдутся Джордж Гроувз и Каллум Смит

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе между чемпионом мира по версии WBA Super Джорджем Гроувзом и Каллумом Смитом состоится 29 сентября 2018 года, сообщает ESPN.

Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия). Первоначально поединок должен был пройти в июле этого года, однако был отложен из-за травмы Гроувза.

Гроувз на пути в финал сломил сопротивление Джейми Кокса и Криса Юбэнка-младшего. Смит же одолел Эрика Скоглунда и Никки Хольцкена.

Напомним, что 21 июля в Москве Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии и собрал чемпионские пояса по версиям WBA, WBC, WBO, IBF, а также трофей Мохаммеда Али.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Интересно, что после боя Усик держал кулаки в ведре со льдом и говорил "Украина, спасибо!". Усик поблагодарил болельщиков за поддержку.