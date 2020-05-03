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Вы от Фьюри так просто не избавитесь: самый эксцентричный боксер рассказал, когда завершит карьеру

3 мая, 15:57

Елена Павлова

На данный момент Тайсон не видит для себя серьезных конкурентов

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе 31-летний британец Тайсон Фьюри сообщил, что намерен выступать до 40 лет. По словам эксцентричного бойца, на данный момент он не видит для себя серьезных конкурентов. Ранее мы сообщали, что Энтони Джошуа планирует нокаутировать Фьюри: "Я хочу пройти сквозь него".

"Буду боксировать до 40 лет. Уже думал об этом. Не остается ничего другого, так что буду продолжать драться. Не вижу никого, кто мог бы бросить мне вызов. Только-только справился с самым опасным соперником — Деонтеем Уайлдером. Вы видели, что с ним случилось в предыдущем бою", — цитирует "Цыганского короля" BoxingScene.

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Напомним, 22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и отобрал титул чемпиона мира. Ожидается, что следующий поединок Тайсон Фьюри вновь проведет с американским "Бомбардировщиком" или его промоутеры организуют Фьюри объединительный бой с Энтони Джошуа.

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Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на взвешивании в США

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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карьера 40 лет боксер супертяжелый вес Тайсон Фьюри

Источник: BoxingScene

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