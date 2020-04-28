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Вы такого еще не видели! Боксер-"Киллер" покрасил волосы в цвета флага Украины

28 апреля, 21:45

Андрей Фоменко

Иван Редкач из Шостки пожелал всем хорошего настроения

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач продолжает радовать и удивлять публику своими порой неординарными поступками. Сегодня 34-летний спортсмен выложил в Instagram фотографию с новой прической. К слову, вчера "вампир" Редкач показал в соцсетях муки попугая.

Собственно, новым в прическе Редкача оказался цвет его волос. Боксер и ранее красил свои короткие волосы в разные цвета, а сегодня раскрасился в цвета флага Украины: права часть – синяя, левая – желтая. Парень в очках и с белоснежной улыбкой написал приветствие землякам:

"Слава Украине! Всем позитивного настроения в такое нелегкое время".

INSTAGRAM

Одно из прозвищ Ивана – Killer ("Убийца"), которым он сам себя назвал в соцсетях. На профессиональной арене он провел 29 боев, в которых одержал 23 победы, пять раз проигрывал и однажды поединок завершился ничьей. Уроженец Сумской области выступает в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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Читайте также: Редкач назвал самых популярных украинских боксеров за океаном.

Смотрите, как боксер Александр Усик упражнялся с монетами, чтобы улучшить реакцию

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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