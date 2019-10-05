"Вы же видели разницу в росте?": почему нужно смотреть вечер бокса в Броварах

Денис Беринчик сразится с мексиканцем, который на голову выше украинского боксера / Фото: Instagram

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Сегодня вечером незабываемое боксерское шоу ждет зрителей и в Броварах. На кону пока не стоят титулы чемпионов мира, но все к тому идет. Олег Малиновский в июле вернулся в ринг после травмы и теперь должен наверстывать упущенное, Дмитрий Митрофанов уже на брал крейсерский ход на пути к вершинам рейтингов, а Денис Беринчик буквально в шаге от статуса официального претендента на большой пояс. Смогут ли все трое украинцев покинуть арену со щитом, а не на щите?

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Дмитрий Митрофанов (Украина) – Новак Радулович (Сербия)

Митрованов и Радулович – фото накануне боя

На бумаге серб не выглядит опасной оппозицией для средневеса Митрофанова, выходить против которого не хотят даже чемпионы мира: "Спарринги с Димой – это очень сложно, предпочитаю его избегать. Он очень жестко нападает, выбрасывает грады ударов" – не скрывал украинец Александр Гвоздик. У тезки первой ракетки мира Новака Джоковича на три поединка больше, чем у Митрофанова. Но если украинец – небитый, то у Радуловича четыре поражения. И хоть сербская боксерская школа сейчас выглядит несколько загадочно, у балканцев завидный характер, а в других видах спорта, например, в баскетболе, эти ребята славятся своими приемами на грани фола, а то и вовсе за гранью.

"С момента, когда мы начали сотрудничать с Митрофановым, еще не прошло и года, а Дима проведет уже свой шестой поединок, – сказал "Сегодня" генеральный директор К2 Александр Красюк. – Наша договоренность с ним была – набрать обороты таким образом, чтобы в 2020-м году мы могли выходить на титул. Соперник интересный, но, я думаю, вполне по зубам Дмитрию, так что ожидаем победу. С сербской школой не очень хорошо знакомы? Просто у Димы такая школа, что будь то хоть серб, хоть мексиканец, да кто угодно – он "замолотит" и глазом не моргнет. Это такая его особенность. Когда он тренировался еще в Америке, в Окснарде, с ним в парах никто не хотел стоять. Потому что каждую секунду из трех минут против него надо работать, нет времени отдыхать, когда Дима в ринге".

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Олег Малиновский (Украина) – Витторио Парринелло (Италия)

Малиновский и Парринелло – фото накануне боя

Украинский полулегковес Олег Малиновский (24-0, 7 КО) в июне вернулся после годовалого простоя из-за травмы и одержал победу над 36-летним доминиканским ветераном Алексом Морой (10-12-6, 4 КО) на Bilbao Arena в Испания. Этот перерыв здорово ухудшил позиции экс-чемпиона Европы WBO. И 36-летний итальянец Витторио Парринелло (11-3, 2 КО) как нельзя лучше подходит для того, что показать, что он готов к большому камбеку. Витторио был участником олимпийских игр, так что имеет за плечами неплохую любительскую школу, прошел закалку Всемирной серией бокса, так что должен создать оппозицию для Олега.

"У Малиновского ну очень-очень непростой соперник. Прям очень очень, – заверяет Красюк. – Я бы сказал, что там шансы близки к равным. Очень интригующий поединок. И я даже не знаю, чей бой я больше жду – Беринчика или Малиновского. Малиновский уже был очень близок к большому чемпионскому поединку, но злой рок... и так сложились обстоятельства, что он там травмировался, пропустил поединок, и за простой и отсутствие активности его убрали из рейтингов. А он был уже первым номером. Сейчас в ближайшее время мы постараемся вернуть его позиции. Он уже готов к большому поединку, и мы приложим усилия, чтобы в 2020 году этот поединок состоялся".

Денис Беринчик (Украина) – Патрицио Лопес Морено (Мексика)

Котировки: Беринчик 1.07 – ничья 30.0 – Морено 8.45

Беринчик и Морено – фото накануне боя в Броварах

Владелец пояса WBO International Денис Беринчик (11-0, 7 КО) в сентябрьском рейтинге WBO среди легковесов занимал 7 позицию. И если в следующем году краснодонец рассчитывает замахнуться на титул, который сейчас принадлежит Василию Ломаченко, то сегодня ему нужно устроить красочное шоу не только во время выхода, но и в ринге, и довести его до уверенной победы. Да, соперник у него на первый взгляд достаточно молодой, но Патрицио Лопес Морено (26-3, 19 КО) – мексиканец. Поэтому можно быть практически уверенным, что в ринге он будет даже через "не могу" и рискуя собственным здоровьем, да и, безусловно, превосходя украинца в антропометрии, заставит его двигаться.

Денис Беринчик в студии "Сегодня":

"Что касается Беринчика – вы же видели разницу в росте? Это даже не на голову выше. Левша. А самый сложный соперник любого боксера – это высокий левша, – считает Красюк. – Кто бы что о нем не говорил, а я читал в интернете разные отзывы, парню 24 года, а опыта у него вдвое больше, чем у Дениса. Он разговаривать еще не умел, а уже в парах стоял. Успех Дениса будет зависеть от того, какую тактику на поединок изберет его тренерский штаб. Он обязан будет входить в ближний бой, поскольку наз дистанции расстреливать ему будет очень сложно. Он должен будет потратить в полтора раза больше энергии на то, чтобы работать в ближнем бою, выходить из ударной дистанции соперника, опять возвращаться на свою дистанцию и постоянно двигаться. Если на секунду остановится на месте, то может пропустить роковой удар. Победа в этом бою для Дениса – это шаг к статусу официального претендента, а поражение отбросит его очень далеко. Поэтому Денис будет драться за свое наследие, за будущее как боксера".

Насколько большим шагом станет для Дениса победа?

"Если победа раздельными решением судей, то это один разговор, а красивая уверенная досрочная или по очкам – другой. Это даст мне инструменты, чтобы на очередном конгрессе WBO в Токио я смог продвинуть его максимально высоко и максимально близко к вершине рейтинга", – говорит Красюк

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Александр Красюк – о боксере Василии Ломаченко:

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