Вышедший из тюрьмы друг Криштиану Роналду проведет бой 3 марта

Сегодня, 15:47

Кикбоксер Бадр Хари в субботу встретится в ринге со своим соотечественником Хесди Гергесом

Бадр Хари. Фото Instagram
Бадр Хари. Фото Instagram

Кикбоксер из Нидерландов Бадр Хари 3 марта выступит на турнире Glory 51 в Роттердаме. Его первым соперником после выхода из тюрьмы станет голландский тяжеловес Хесди Гергес.

Бадр Хари стал известным на весь мира благодаря дружбе со звездным нападающим "Реала" и пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Напомним, кикбоксер марокканского происхождения в феврале 2017 года был осужден на два года за нападения на двух человек в Амстердаме в 2011 и 2012 годах. В тюрьме он провел только шесть месяцев.

Всего Бадр Хари провел 119 боев в кикбоксинге. Его результат – 106 побед, 11 поражений, 2 дисквалификации.

В 2002 году Бадр Хари провел и проиграл свой первый и пока последний поединок в ММА. 33-летний Хари активно готовился к предстоящему поединку, о чем свидетельствуют фотографии из Instagram:

badr02

Ранее мы писали, что украинская шахматистка Анна Музычук обменялась футболками с Криштиану Роналду. Анна встретилась с президентом "Реала" и познакомилась с легендарный португальским футболистом.
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Источник:

boxing-mma.com

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