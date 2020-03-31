Выстоял 11 раундов со сломанной челюстью: 47 лет сенсационному поражению Мохаммеда Али "выскочке"

Ровно 47 лет назад легендарный американский боксер Мохаммед Али потерпел свое второе поражение в карьере. Впервые Али проиграл знаменитую схватку с Джо Фрейзером 8 марта 1973 года. Уже в следующем поединке Али вернул себе титул чемпиона несуществующей нынче организации NABF в супертяжелом весе и успел провести 10 победных боев, но 31 марта 1972 года на его пути встретился американец Кен Нортон. На тот момент американец имел в своем послужном списке только одно поражение, но ни разу не дотягивался до чемпионского пояса.

Али не воспринимал всерьез своего следующего соперника и даже называл его любителем. Превосходство Али подтверждали и букмекеры, принимавшие ставки 5 к 1. К бою Али подошел с лишним весом, а для выхода на ринг выбрал шикарный белый халат со стразами, который достался боксеру от Элвиса Пресли. Кстати, мы недавно писали, что 45 лет назад состоялся знаменитый бой Мохаммеда Али, подаривший миру Рокки Бальбоа.

Но уже в первом раунде Нортон спустил легенду с небес на землю. Когда Мохаммед вернулся в свой угол после первой трехминутки, его рот был заполнен кровью. Как оказалось, Нортон сломал ему челюсть, хотя даже на видеоповторе никто так и не смог определить, когда это случилось.

"Мое ведро с водой и льдом стало красным. Во время других боев между раундами я вынимал капу и окунал в ведро, чтобы смыть слюни. Но здесь после каждого раунда мне приходилось отмывать капу от крови, – вспоминал тот бой тренер Али Вали Мухаммед.

Несмотря на серьезную травму Али выстоял весь поединок, но все же проиграл по очкам. А Нортон в миг стал новой звездой в мире бокса.

Правда, уже в следующем поединке Али взял реванш у Нортона и вернул свой чемпионский пояс. А в 1976 году боксеры снова сошлись на ринге. Мохаммед одержал спорную победу судейским решением и признался, что больше не хочет боксировать с Кеном: "Стиль Кенни для меня слишком сложен, не уверен, что одержу победу еще раз".

Трагические моменты в истории бокса:

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