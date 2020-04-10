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"Взрослые мужики занимаются брехней": Усик рассказал об украинских политиках

10 апреля, 18:42

Максим Перепелица

Украинский боксер отметил, что никого бы не бил из депутатов

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что думает об украинских политиков. Ранее мы писали о другом заявлении Усика о декоммунизации и за дружбу с Россией: "Люди не виноваты, что царьки чего-то не поделили".

"Никого бы не бил из политиков, потому что не брал бы на себя обязательство палача. Знаете, какая проблема у наших политиков? Они все сворачивают на предшественников. "Вот вы сделали так", "а вот вы...". Они вот так вот сворачивают.

Это такая вот детская штука во дворе. Ну, это смешно. Взрослые мужики занимаются брехней, плеванием друг на друга. Соберитесь все, кто там есть, и пойдите пособирайте мусор в лесу, который поразбросали предшественники ваши. Пойдите, почистите дороги, которые грязные. А друг на друга бубнеть – ну смешно. Это можно показывать по телевизору, как какое-то шоу", – сказал Усик.

Кстати, недавно Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

Усик дает советы по борьбе с коронавирусом:

Советы Усика, как побороть вирусы Видео: Instagram

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бокс Александр Усик

Источник: ЭХО

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