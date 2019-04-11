Взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли из-за похорон

Накануне поединка на арене состоится поминальная служба по рэперу Nipsey Hussle

Боксеры встретились перед боем. Фото: AFP

Взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли из-за похорон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ef0/4ea/5caef04ea8510.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ef0/4ea/5caef04ea8510.jpg 2019-04-11T10:45:16+03:00 Бокс Накануне поединка на арене состоится поминальная служба по рэперу Nipsey Hussle

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что взвешивание чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) и британского претендента Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) пришлось перенести в связи с похоронами на Staples Center.

По словам Арума, в Staples Center пройдет поминальная служба перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle. 31 марта он получил смертельное ранение, и друзья исполнителя забронировали арену для прощания с ним.

Арум отметил, что команды боксеров не стали возражать о переносе взвешивания: "Нам позвонил со Staples Center и сказали, что у них с 10 до 12 запланирована поминальная служба. Нас попросили перенести место взвешивания и мы согласились".

Таким образом официальная церемония взвешивания пройдет в пятницу, 12 апреля, в North Plaza в Los Angeles Convention Center.

Кстати, съемочная группа проекта "Сегодня" эксклюзивно покажет эмоции бойцов после последней тренировки перед боем, а также расспросит лично о настрое перед поединком самого Василия Ломаченко и его промоутера Боба Арума. Подробности в четверг в выпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 на канале "Украина".

Бой Ломаченко – Кролла

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