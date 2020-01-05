WBA открыла двери профессионалам, а WBC накажет за Олимпиаду на два года

Мексиканка Анабель Ортис примет участие в квалификации, которая пройдет уже с 20 по 25 января в Гвадалахаре

Мужского бокса на Олимпиаде станет меньше / Фото: AFP

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Всемирная боксерская ассоциация – WBA – выразила свою поддержку мексиканским профессиональным боксерам, которые хотят участвовать в отборочных турнирах к Олимпиаде-2020 или уже в самих Играх в Токио. Ранее WBA разрешила профессиональным боксерам выступить на Олимпиаде-2016.

В частности, чемпионка WBA Анабель Ортис, выступающая в минимальном весе, примет участие в квалификационных боях, которые пройдут уже с 20 по 25 января в Гвадалахаре. Но карт-бланш на олимпийский отбор WBA дает не только мексиканцам, но всем профессионалам, выступающим под эгидой ассоциации. Мы также сообщали, что чемпионский пояс Александра Усика WBA отдали россиянину.

"В WBA мы продолжим открывать двери всем боксерам, которые являются частью отборочных боев, а также тем, кто готовится и участвует в Играх в Токио-2020. И мы желаем им величайших успехов в их новых соревнованиях", – президент WBA Жильберто Хесус Мендоса.

Позиция WBA поддержала и Всемирная боксерская организация (WBO), которая также позволит своим чемпионам участвовать в отборочных матчах или в самой Олимпиаде. А вот WBС против возвращения своих бойцов в любительский бокс. В организации уже заявили, что боксеры, которые поедут на Олимпиаду, получат двухлетнюю дисквалификацию из рейтингов WBC.

Еще одна организация мирового бокса, IBF, ранее не поддерживала участие боксеров в ОИ, но о наказании бойцов информации пока не поступало.

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