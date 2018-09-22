WBC официально подтвердил чемпионский бой Гвоздик – Стивенсон

"Временный чемпион" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик 1 декабря 2018 года проведет поединок за титул полноправного чемпиона мира по этой версии с канадцем Адонисом Стивенсоном, для которого этот бой станет десятой защитой чемпионского пояса. Поединок состоится в Квебеке (Канада). Эта дата появилась около десяти дней назад, но официально со стороны WBC поединок подтвержден сегодня. Готовить Гвоздика к чемпионскому бою будет бывший тренер Майка Тайсона Тедди Атлас.

На профессиональном ринге 31-летний Гвоздик провел 15 поединков, в которых одержал 15 побед (12 – нокаутом), Стивенсон, которому сегодня исполняется 41 год, выиграл 29 боев (24 – нокаутом), потерпел одно поражение и один бой свел вничью.

Ранее сообщалось, что 65% гонорара достанутся Адонису Стивенсону, остальные 35% отойдут команде Гвоздика.

Свой предыдущий бой Александр Гвоздик провел 17 марта, победив Мехди Амара (34-6-2, 16 КО) единогласным судейским решением. Стивенсон дрался в мае и завершил свой поединок вничью с Баду Джеком (22-1-3, 13 КО).

Ранее Гвоздик заявлял, что готов сразиться с россиянином Сергеем Ковалевым.