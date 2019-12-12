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WBO настаивает: Усик должен стать следующим соперником Джошуа. У них 30 дней, чтобы договориться

12 декабря, 13:39

Джошуа нужно договариваться с WBO и IBF, иначе он лишится одного из титулов

Александр Усик настраивается на Джошуа

Александр Усик настраивается на Джошуа / Фото: Reuters

Всемирная боксерская организация (WBO) требует от чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа провести следующий бой против украинского супертяжа Александра Усика. Соответствующее письмо было направлено чемпиону, претенденту и их промоутерам в среду, сообщает ESPN. Напомним, ранее Джошуа признался, что уже изучает Усика как своего будущего оппонента в ринге.

Организация требует, чтобы бой состоялся в течение следующих 180 дней и предлагает сторонам незамедлительно начать переговоры. В случае, если договориться в 30-дневный срок о поединке не удастся, состоятся промоутерские торги.

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На поединок с Джошуа рассчитывает также и обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев из Болгарии. Задача Джошуа и его промоутера – договориться с одним из претендентов (или с одной из организаций) об отсрочке обязательной защиты. В противном случае британцу придется отказаться от одного из занимаемых титулов.

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Ранее в сети появилась информация, что Усик сначала проведет поединок против Дерека Чисоры, а потом сразится с Джошуа. Правда, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что рисковать ради Чисоры статусом официального претендента – никто не будет.

Напомним, что Уайлдер разнес Джошуа в пух и прах за приемы Кличко в бою с Руисом. "В бою против Руиса Джошуа был очень похож на Кличко, тот же метод: джеб – захват – удержание. Это все, что нерешительный Джошуа показал в этот вечер, – заявил Уайлдер. – Вот кто зверь в ринге, так это я".

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бокс WBO Александр Усик Энтони Джошуа

Источник: vringe.com

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