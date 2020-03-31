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"Я буду быковать и задавлю его мышцами": Лопес набросился на Ломаченко

31 марта, 17:26

Максим Перепелица

Американский боксер считает, что украинец не продержится 12 раундов

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес продолжает давать смелые прогнозы на свой бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко. 22-летний боксер заявил, что намерен разобраться с украинцем досрочно.

"Я чувствую, что бой не завершится быстро. Он закончится в середине. Это будет хороший поединок, который не продлится всю дистанцию. Мы не пройдем все 12 раундов. Не думаю, что бой станет соревнованием в техническом мастерстве. В определенный момент техника будет присутствовать, но затем я задавлю Ломаченко мышцами. Я буду быковать", – сказал Лопес.

Бой между Лопесом и Ломаченко был запланирован на 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Читайте о том, что у соперника Ломаченко – проблемы с дыханием. Теофимо Лопес уехал из Нью-Йорка в Арканзас. Американец, с которым должен был драться украинец, спешно перебрался в более безопасный для себя штат.

Смотрите, как Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года по версии WBO

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Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

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Источник: vringe.com

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