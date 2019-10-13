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"Я буду и дальше показывать красивый бокс": Усик обратился к болельщикам после боя в США

13 октября, 09:08

Боксер из Украины поблагодарил болельщиков за поддержку

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Getty Images

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Украинский боксер Александр Усик поблагодарил своих болельщиков за поддержку во время боя против американца Чазза Уизерспуна в Чикаго. Напомним, украинец одержал победу техническим нокаутом, когда соперник отказался продолжать бой после седьмого раунда. На протяжении поединка трибуны скандировали "Усик", "Саша", "Украина". Видео боя Усик – Уизерспун есть на нашем сайте.

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"Дорогие друзья, всем доброе утро. Спасибо всем, кто приехал, прилетел приплыл, просто пришел, прибежал. Всем, кто сегодня был в зале, поддерживал, смотрел по телевизору. Всем вам спасибо. Я буду и дальше показывать красивый бокс. Финал – ничего страшного", – сказал Усик на видео, сверкая синяком под правым глазом.

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Reuters

Сразу после боя Усик признался, что специально не спешил атаковать соперника – таковой была установка тренера. Также украинец признал, что разница между крузервейтом и супертяжелым весом чувствуется, хотя он уже и боксировал в этом дивизионе до профессиональной карьеры.

Кстати, одним из первых Усика с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны позвонил Усику в раздевалку, а тот заявил, что "служит народу Украины".

Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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бокс Александр Усик Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

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