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"Я буду на вершине этого списка – впереди Ломаченко": рекорд украинца собирается побить девушка

5 января, 19:13

10 января в США американка Кларисса Шилдс может стать чемпионкой в трех дивизионах

Шилдс - Хабазин

Шилдс - Хабазин

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Абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс сообщила, что готова побить рекорд чемпиона WBA и WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко. 10 января в Атлантик-Сити Шилдс выйдет в ринг в главном поединке вечера против Иваны Хабазин. На кону будут стоять вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе.

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"Ломаченко стал чемпионом мира в трех дивизионах в 12 боях, я же могу это сделать уже в 10-м поединке. Это показывает, что женщины готовы принимать подобные вызовы. Мы можем делать то, что и мужчины, и даже лучше, – заявила Шилдс. Прошлый год был для меня огромной неудачей – я вывихнула колено, затем бой был перенесен из-за инцидента на взвешивании. Но теперь я готова начать 2020 год с нокаута".

Отметим, что 24-летняя американка про прозвищу "Ти-Рекс" также является двукратной олимпийской чемпионкой, как и Василий Ломаченко.

"Я буду на вершине этого списка в истории – впереди Ломаченко. Я знаю, что не все женщины могут быть такими смелыми, как я, но есть девушки, которые готовы принимать большие вызовы", – сказала Шилдс.

Ранее мы сообщали, что бывшего тренера Усика и Кличко избили в США. Али Башира избили во время взвешивания перед боем Иваны Хабазин против Клариссы Шилдс. Во время мероприятия Башир повздорил с кем-то из команды Шилдс. После этого тренер ушел с трибуны, а спустя некоторое время на него напали неизвестные. В результате драки Башир получил переломы лицевых костей, а сам бой пришлось отменить.

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Василий Ломаченко женский бокс чемпионка мира Кларисса Шилдс

Источники: Сегодня|Спорт , Boxing Scene

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