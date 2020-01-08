"Я буду величайшей женщиной всех времен": к историческому бою конкурентки Ломы подтягивают полицию

Кларисса Шилдс и Ивана Хабазин/Фото ShowtimeBoxing

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Абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс и бывшая чемпионка в полусреднем весе Ивана Хабазин встретились лицом к лицу на заключительной пресс-конференции за три дня до долгожданного поединка за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе, который состоится 10 января в Ocean Casino Resort в Атлантик-Сити. Ранее мы писали, что рекорд Ломаченко собирается побить девушка.

Кларисса Шилдс и Ивана Хабазин / Фото: Reuters

"Я из тех спортсменов, которые появляются раз в столетие, – заявила американка Шилдс. – Я гарантирую, что этот бой закончится до шестого раунда. И я говорю шесть, потому что я умею пробивать по-разному. Я сильнее в этом весе. Я быстрее. Я уже вошла в десятку лучших в боксе с девятью поединками. Нет женщины, которая может сравниться со мной. Я все могу. Я могу боксировать, я могу ссориться, я могу стоять перед вами лицом к лицу. Когда я выиграю этот бой, я буду становиться все популярнее – величайшая женщина всех времен. Я утверждаю это".

В случае победы Шилдс побьет мировой рекорд, став чемпионкой мира в трех весовых категориях всего в 10-м бою на профессиональном ринге. На данный момент этот рекорд принадлежит украинскому боксеру Василию Ломаченко.

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Изначально бой должен был состояться в августе 2019 года, но Шилдс получила травму, и поединок перенесли. Но и 5 октября поединок не состоялся из-за инцидента на официальной процедуре взвешивания – брат Кларессы Артис Джекел Мак напал на тренера Хабазин Джеймса Али Башира. После нападения Башир был без сознания около 20 минут, а затем был доставлен в одну из больниц Детройта. Бой отменили и поставили на 10 января 2020 года.В интервью BoxingScene хорватка Хабазин сообщила, что Башир чувствует себя уже гораздо лучше, но ему вскоре предстоит пройти еще одну операцию.

Памятуя о событиях в октябре, Атлетическая комиссия штата Нью-Джерси решила перестраховаться — на пресс-конференциях с участием спортсменок, а также во время взвешивания будут дополнительные меры предосторожности: за происходящим будут наблюдать представители полиции и оно будет закрытым для болельщиков. По словам Айдека, для пущей безопасности по одному офицеру полиции будут непосредственно находиться с командами Шилдс и Хабазин.

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