"Я бы побил любое существо": нескромный боксер Тайсон Фьюри уверен в своей непобедимости

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри известен не только своими успехами на ринге, но и скандалами и острыми высказываниями. Не сдерживает себя "Цыганский король" и во время карантина: 31-летний британец в оригинальной форме высказал уверенность, что может справиться на ринге с любым боксером. Хотя бывший соперник Кличко назвал того, кто может завалить Фьюри.

Фьюри отреагировал на слова знаменитого Майка Тайсона, который сказал, что в боксе самое главное – боевой дух, а не габариты. Непобедимый англичанин не смущаясь утверждает, что он – величайший на все времена:

"Знаете, не люблю все эти виртуальные бои. Не хочу себя сравнивать с героями ринга. Считаю это неуважительным. Но мой ответ следующий: я бы побил любое существо, рожденное от человеческой матери. Я очень ценю и уважаю всех героев прошлого, поэтому не скажу эту фразу о ком-то конкретном. Но в глубине души не верю, что кто-либо из них смог бы меня побить. Да, я считаю себя величайшим бойцом, который когда-либо жил на этой планете. Величайший во все времена, во все поколения".

Читайте о том, что бывший тренер украинца Башир верит, что Кличко сможет побить Фьюри.

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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