"Я дам ему урок в клетке": Макгрегор и Нурмагомедов встретились перед боем

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор провели совместную пресс-конференцию в преддверии предстоящего боя 6 октября в Лас-Вегасе. В течение пресс-конференции Макгрегор говорил на повышенных тонах и неоднократно осыпал оппонента оскорбительными выражениями. В частности, ирландец назвал российского бойца, а также его отца "трусами".

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"Важнее всего – шестое октября. Сейчас он может говорить все, что хочет. Я знаю, что он будет говорить. И шестое октября – самое важное. Когда клетка закроется, мы посмотрим", – сказал Нурмагомедов на вопрос журналиста, не задело ли его оскорбление Макгрегора в адрес его отца в Twitter.

"Чеченцы знают, о чем я говорю, когда называю этого человека трусом, когда я называю его отца дрожащим трусом. Он опубликовал фото с Кадыровым в своем посте в Instagram, в котором написал "вместе мы сильнее". Чисто фальшивое уважение из страха. Чеченцы знают, будь все по-другому, была бы возможность у его отца воткнуть этому человеку нож в спину, он бы сделал это в мгновение ока и захватил власть. И он ничего не сделал, вот почему он дрожащий трус", – заявил Конор Макгрегор.

"Не знаю, чему его отец учит, но мой отец учит меня тому, что никогда нельзя сдаваться и надо проявлять уважение. Вот чему он меня учит. И я никогда не сдаюсь и всегда проявляю уважение. Я не говорю ничего про его отца, потому что не могу. И я дам ему урок в клетке", – сдержанно ответил Нурмагомедов.

Бой состоится шестого октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе. Напомним, что самый дешевый билет на бой Макгрегор – Нурмагомедов можно купить за 205 долларов.