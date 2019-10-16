"Я должен быть умным": Гвоздик рассказал о бое с россиянином

Александр Гвоздик / Фото: Instagram

Реклама

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал грядущий бой с обладателем пояса IBF, россиянином Артуром Бетербиевым. Ранее Гвоздик рассказал, почему он выиграет у Бетербиева.

"Во-первых, я должен быть умным. Этот парень может ударить. Я должен быть сосредоточен. Не надо стоять на месте и размениваться с ним ударами, это плохая стратегия. У нас есть план, который мы реализуем на ринге, и я знаю, что мы выиграем этот бой. Атлас вложил мне в голову правильное мышление, поэтому я думаю, что наш план сработает", – сказал Гвоздик.

Отметим, что поединок Гвоздик – Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center.

Читайте также: "Все, тебе крышка!": Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамы

Как мы писали ранее, жертва Гвоздика приходит в себя после комы. Побежденный украинцем в конце прошлого года канадский боксер Адонис Стивенсон выкарабкался с того света и уже даже вернулся в тренировочный зал.

Также сообщалось, что друг Гвоздика Александр Усик получил оценку своего дебюта в супертяжах от Леннокса Льюиса. "Не думаю, что Уизерспун стал действительно настоящим тестом, в котором нуждался украинец", – сказал знаменитый британец.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама