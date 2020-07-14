"Я – гладиатор": Чисора не хочет драться с Усиком без зрителей и ждет идей от промоутера

До сих пор нет ясности, когда же будут биться украинский и британский боксеры

Украинский боксер-профессионал Александр Усик по-прежнему находится в ожидании своего второго боя в супертяжелом дивизионе. Его соперником будет опытный британец Дерек Чисора. Но пока что нет информации о дате поединка. Недавно мы писали, что Чисора угрожает Усику перед скорым боем боксеров.

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Между тем бывший соперник Виталия Кличко рассказал каналу IFL.TV, что очень не хочет драться без зрителей на трибунах:

"Сейчас мы ждем новостей от Эдди Хирна [промоутера] и правительства – это все, о чем я знаю... Драться без публики, как Поветкин и Уайт, я не хочу. Я не могу так. Это будет сложно и для меня, и для него. Мы – гладиаторы! Нам нужны люди, которые будут смотреть бой. Нужно, чтобы были зрители, чтобы они получали удовольствие от боя. Однако я уверен, что бой состоится в этом году. Думаю, все просто хотят выйти в ринг и подраться, а люди хотят увидеть это. Уверен, что Хирн и Хэй устроят бой. Пока же я активно готовлюсь и к ММА, и к Усику, провожу полноценный тренировочный лагерь. Вскоре бокс вернется к своему нормальному состоянию. Главное – присутствие людей на трибунах".

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Смотрите, как Александр приглашает на вечер бокса его промоутерской компании в Киеве

Александр Усик пригласил на вечер бокса от своей промоутерской компании Видео: Instagram

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