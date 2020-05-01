"Я хочу пройти сквозь него": Джошуа планирует нокаутировать Фьюри

Британский боксер считает, что справился с проблемами, который у него были в прошлом году

Британский чемпион мира по версии WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который свой следующий бой должен провести против болгарина Кубрата Пулева, уверен в своей легкой победе. Также британец рассказал о грядущем поединке с Тайсоном Фьюри.

"В какой-то мере я заглядываю за спину Пулеву, потому что я должен пройти сквозь него. Я должен легко пройти его. Он не на моем уровне. Мне нужны топовые бойцы, мне нужны соперники, которые находятся на вершине. Это мышление настоящего бойца. Я собираюсь побить любого, с кем выйду на ринг", – заявил Джошуа.

"Я смотрю на Тайсона Фьюри так, будто бы хочу пройти сквозь него. У меня были проблемы в прошлом году, но я с ними справился", – отметил боксер.

Напомним, что бой между Джошуа и Пулевым должен состояться 25 июля в Великобритании. В последнем бою Энтони взял реванш у Энди Руиса, вернув себе чемпионские пояса IBF, WBA и WBO в хэвивейте.

К слову, ранее Фьюри сравнил силу ударов Уайлдера и Кличко. Британский боксер назвал, в чем главная опасность ударов Уайлдера.

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Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции в США:

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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