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"Я хочу сломать лицо Альваресу и заработать денег": боец UFC Масвидаль бросил вызов Канело

4 ноября, 14:23

Хорхе заявил, что умеет бить руками под разными углами

Хорхе Масвидаль

Хорхе Масвидаль

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Вчера утром Хорхе Масвидаль победил Нэйта Диаса на UFC 244, заполучив специально придуманный для этой схватки пояс BMF, и тут же заявил, что хочет провести бой с чемпионом мира в четырех весах, боксером Саулем Альваресом. Ранее мы писали, что Альварес откажется от пояса Ковалева.

"Я умею боксировать. У меня сильный удар, – заявил Масвидаль. – Я выбрасываю удары под разными углами, точно не устану за 12 раундов в боксерском поединке. Это судьба своего рода: мы оба деремся в один день. Я слышал, что мы продали больше платных трансляций, чем Канело. Не за что, UFC.

Я хочу сломать лицо Альваресу и заработать денег – попробовать себя в чем-то новом. И сравнять счет ММА-бойцов против боксеров"

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UFC 244 на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке шел параллельно боксерскому вечеру в Лас-Вегасе с участием Ковалева и Альвареса. Масвидаль выиграл титул BMF благодаря техническому поражению Диаса – врачи запретили ему продолжать бой из-за рассечений, а Альварес сокрушил российского Крушителя Ковалева в 11-м раунде.

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UFC Сауль Альварес Хорхе Масвидаль

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