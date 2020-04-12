"Я использую против тебя цыганский стиль": отец Фьюри принял дерзкий вызов от бодибилдера

Отец чемпиона мира Тайсона Фьюри Джон Фьюри может вернуться на ринг ради еще одного поединка. 55-летний ветеран готов принять вызов 56-летнего экс-чемпиона Великобритании по бодибилдингу Микки Тео. Бодибилдер записал видео, в котором заявил, что считает себя самым подтянутым мужчиной своего возраста в мире. Тео сказал, что находится в лучшей форме, чем Джон Фьюри, и предположил, что смог бы победить его в боксерском поединке. В ответ Фьюри-старший заявил, что готов провести бой с Тео.

"Я подерусь с тобой на ринге. Но ты мог забыть, что я в свое время сражался с бойцами мирового класса. Мой старый друг, я буду использовать против тебя цыганский стиль, но ты не беспокойся об этом. Я никогда в жизни не избегал вызовов. Ты упомянул мое имя, так что теперь выходи драться", – заявил Джон Фьюри.

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Трагические случаи во время боксерских поединков:

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