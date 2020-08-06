"Я как ребенок, который играется одной игрушкой": Ломаченко нашел, за что поблагодарить Лопеса

Украинский боксер рассказал о своих чувствах во время пандемии и отношении к будущему сопернику

Менее двух месяцев осталось до одного из самых ожидаемых боев в профессиональном боксе. Украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес встретятся в США 3 октября. Стало известно, что Лопес объявил окончательное решение по поводу боя с Ломаченко: "янки" согласился, хотя и в оскорбительной форме.

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Пока что наш 32-летний чемпион мира в легком весе по трем версиям тренируется в своем отеле в Затоке. Там он дал небольшое интервью своему YouTube-каналу, в котором в частности рассказал, что наличие зрителей на трибунах его не сильно заботит. Главное – это соперник в ринге. Однако спорта Васе все же не хватает:

"У меня есть огромное желание боксировать, спарринговать. У меня такое чувство, что я как ребенок, который долго не играет с игрушками либо же играет с одной, а ему хочется переключиться на другие. Точно также и я: постоянно тренируюсь, готовлюсь, но у меня нет самого интересного – бокса. Я очень ждал поединок с Лопесом за титул IBF. Мы намеренно не проводили промежуточных боев, чтобы случайно не травмироваться, снова не ждать, и чтобы пояс IBF никуда не ушел. Лично я контракт с Теофимо Лопесом не видел, но вроде бы мы должны его уже на этой неделе подписать. Но устные договоренности есть".

Также спортсмен из Белгорода-Днестровского с улыбкой отозвался о своем молодом сопернике:

"А Лопес – молодец! Мне очень нравится, что он сам делает всю работу за нас двоих по раскрутке нашего боя. У них с папой это очень хорошо выходит. Спасибо, парни... Мне не нужно его дразнить или унижать. Меня уже не задевают его высказывания, хотя года полтора назад это обижало".

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