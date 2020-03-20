"Я не буду ждать Ломаченко, как утка": Лопес обвинил украинца в том, что их бой может уже и не состояться

"Если мы так и не подеремся, это будет не моя вина", - говорит американец гондурасского происхождения

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес выразил разочарование новостями о возможном переносе своего боя с Василием Ломаченко, который должен был бы состояться в Нью-Йорке 30 мая. Но, похоже, в первую очередь американец гондурасского происхождения винит в этом не ситуацию с коронавирусом, а своего визави, который долго тянул с согласием на бой. Как мы писали ранее, Василий вернулся в Украину, и, вероятнее всего, бой Ломаченко – Лопес придется отложить.Хотя Лопес намекает, что их поединок может уже вообще не состояться.

"Мы ждали от Ломы и его команды согласия провести бой. Думаю, что некоторые моменты в контракте его безумно бесили. Он хотел куш побольше, он хотел больший процент от гонорара. Очевидно, что они отправили Ломаченко домой в Украину. Если честно, я просто разочарован из-за всего происходящего, из-за того, что делает Ломаченко, – говорит Теофимо Лопес. – Я боксирую для фанатов, но мы не собираемся ждать Лому. Мы дали ему все, что нужно, и все, чего он хотел. Теперь он жалуется насчет проведения боя в Нью-Йорке. Ломаченко хочет драться в Лас-Вегасе или в Калифорнии. Это раздражает. Я не собираюсь сидеть, как утка, и просто ждать его. Я уже давно говорил, что хочу подняться в весе и я до сих пор об этом думаю. Меня удерживает от этого только бой с Ломаченко. Если мы не подеремся, то это не моя вина. Наш бой не отменен, но он очень вероятно просто будет отложен до дальнейшего уведомления"

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

Читайте также: Битва гигантов Джошуа – Пулев переносится аж на конец 2020 года: что говорят промоутеры и боксер

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

"Эти вещи, связанные с коронавирусом, испортили многое, не только в боксе, но и в НБА, во всех видах спорта и вообще повсюду. Очевидно, это что-то очень серьезное, и, надеюсь, ситуация улучшится", – отметил Лопес в интервью ESPN

Смотрите, как Ломаченко чествовали до эпидемии коронавируса

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама