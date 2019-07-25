"Я не хочу брать этот чек": боксер отказался от гонорара за бой с погибшим россиянином

Гонорар пуэрториканца за этот поединок составлял 75 000 долларов

Максим Дадашев. Фото: Getty Images

Узнав о смерти российского боксера Максима Дадашева его пуэрториканский соперник Субриэль Матиас был глубоко опечален этой новостью. Напомним, 19 июля Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов. После поединка Дадашев перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому, но, несмотря на позитивные прогнозы, скончался.

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"Его первые слова были: "Я не хочу брать этот чек". – Заявил пресс-секретарь Матиаса Фернандо Гастамбиде в интервью NBC Sports.

Как отмечается, гонорар пуэрториканца за этот поединок составлял 75 000 долларов.

"Никто не хочет умирать на пути к своим цели и мечте. Мы выходим в ринг ради благополучия своих семей и не знаем, чем все это закончится. Лети высоко, великий воин. Я всегда буду тебя уважать", – приводит слова Матиаса NBC Sports.

А вчера стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебяным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51.

Также отметим, что Александр Усик выразил свои соболезнования близким российского боксера Максима Дадашева (13-1, 11 КО) и посвятил умершему россиянину стих. Максиму Дадашеву было 28 лет. Россиянин умер после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.

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