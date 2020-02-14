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"Я не показал и половины своих возможностей", – Уайлдер о первом бое с Фьюри перед реваншем

14 февраля, 10:11

Американский и британский тяжеловесы сойдутся 22 февраля

Уайлдер - Фьюри

Уайлдер - Фьюри / Фото: Reuters

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Всего восемь дней остается до одного из самых ожидаемых поединков года в профессиональном боксе. 22 февраля в Лас-Вегасе на ринг выйдут чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри. Мы сообщали, что Фьюри и Уайлдер провели дуэль взглядов на пресс-конференции перед боем в конце января.

Первая встреча оппонентов прошла в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, и тогда судьи зафиксировали ничью. Вспоминая тот поединок, 34-летний Уайлдер видит огрехи в собственной тактике, которые нынче собирается исправить:

"В первом бою я показал 50 процентов своих возможностей или даже меньше. Я не дрался так, как обычно, и делал некоторые вещи не так, как привык. Когда мы с тренером пересматриваем поединок, то замечаем много нюансов. Я спрашиваю себя, зачем совершил то или иное действие. Моментами мне кажется, что я не понимал, что делал. Я просто шел вперед, высоко держа руки для защиты, и выбрасывал удары без какой-либо надежды. Я совершал определенные действия, поскольку чувствовал, что в тот момент времени у меня была возможность. В тот день я и супертяжелый дивизион в США могли обратить на себя внимание. Для меня это очень важно, ведь когда я появился, никто в США не знал, кто является чемпионом мира в супертяжелом весе. Очень сложно получить известность в виде спорта, который болельщики не считают приоритетным. Я попытался сделать бокс увлекательным, чтобы люди снова о нем говорили".

Шанс исправить прошлое у "янки" появится очень скоро. Читайте, как "Уайлдер падал, но Кличко его не вырубал", – сказал бывший тренер украинца.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри вели себя на пресс-конференции перед боем

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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бокс реванш Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: boxingnews24.com

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