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"Я не сказал: "Реф, с меня хватит". Я не ушел": Джошуа в белом опроверг слухи о "бегстве" и избиении

3 декабря, 13:32

Перед боем 7 декабря британский супертяж сказал, что он не отказывался продолжать первый поединок с Руисом в Нью-Йорке

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Сегодня в Саудовской Аравии проходит медиа-день звезд супертяжелого веса – британца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса. 7 декабря они выйдут в ринг в борьбе за пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые до лета 2019-го принадлежали Джошуа, но после первого боя соперников сенсационно перекочевали к Руису. Ранее мы писали, арену для мегапоединка на 15 тысяч зрителей наконец достроили.

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Boxing Scene

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В первую очередь Энтони опроверг мнение, что это он отказался продолжать предыдущий боя с Энди в Нью-Йорке:

"Каждый человек имеет право на свое мнение. Но дело в том, что я был на ногах, я пытался выйти, и рефери держал меня. Он отмахнулся от борьбы. А не я сказал: "Реф, с меня хватит". Я не ушел. Но именно поэтому мы здесь, чтобы мы могли снова встретиться 7 декабря ", – сказал Джошуа.

Джошуа выглядит стройнее во втором бою, но говорит, что его внешность не была центром тренировочного лагеря: "Мне просто хорошо. Я должен признать, я не был сосредоточен на своем весе. Я был сосредоточен на своей работе по боксу, – сказал Джошуа. – Твой разум – самая большая мышца в теле. Я просто использую это в своих интересах. Позитивный разговор тоже важен".

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Джошуа опровергла слухи, что его отправил в нокдаун спарринг-партнер, а он в наказание выслал его из тренировочного лагеря: "Я уважаю всех своих спарринг-партнеров, которые помогли мне подготовиться физически. Некоторые из них здесь сегодня, все они делают меня лучше, и я уважаю это. Я не посылал никого из них домой".

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Источники: Сегодня|Спорт , Boxing Scene

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