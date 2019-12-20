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"Я нокаутирую Гарсию": Редкач прокомментировал грядущий бой

20 декабря, 12:52

Иван Редкач оценил бой с Дэнни Гарсией

Иван Редкач

Иван Редкач / Фото: Getty Images

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25-го января состоится бой украинца Ивана Редкача и американца Дэнни Гарсии. Боксер получил возможность боя с бывшим чемпионом двух категорий после победы над Дэвоном Александером. Ранее мы рассказывали, что украинский боксер Иван Редкач весело провел дуэль взглядов с Дэнни Гарсия.

"Сам по себе этот бой – большой шанс для меня. Благодарю Гарсию за эту возможность. Хочу пригласить всех на поединок, так как фаны увидят отличный бой", – отметил боксер.

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Редкач и Гарсия эффектно представили свой будущий бой

Редкач и Гарсия эффектно представили свой будущий бой

"Победа над Александером была чрезвычайно важной, ведь это достаточно известный боксер. Этот успех позволил мне выйти на мой нынешний уровень. Посмотрим, что случится 25-го января. Мой план на бой простой. Я нокаутирую Гарсию. Но, конечно, для этого нужно показать лучший бокс в своей карьере", – сказал Редкач.

Редкач же бился в профи 28 раз: 23 раза побеждал (18 – нокаутом), четырежды уступал и один раз свел поединок вничью.

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бокс боксер Иван Редкач Дэнни Гарсия

Источник: BoxingScene

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