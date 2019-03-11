"Я – номер один": украинский нокаутер Гвоздик признан королем полутяжелого веса
Александра, отправившего в кому своего последнего соперника, назвали лучшим боксером планеты в весе до 81 кг
31-летний украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 KoS) признан лидером полутяжелого дивизиона авторитетным порталом Boxrec. Об этом сам Гвоздик сообщил в своем Instagram, выложив фото в футболке, которая сама говорит обо всем и сопроводив данный пост коротенькой, но достаточно емкой надписью. "Признание Boxrec", – написал Гвоздик. "Я – номер один", – гласит принт на его футболке.
На данный момент Александр "The Nail" Гвоздик владеет титулом WBC, который отобрал у канадского ветерана Адониса Стивенсона.
Напомним, после нокаута от украинца Стивенсон оказался в искусственной коме. Однако позже пошел на поправку. "Он потихоньку восстанавливается от травм в кругу семьи и сотрудников госпиталя, – говорила подруга Стивенсона Симоне Год. - Уверены, что и в борьбе за свое здоровье он продемонстрирует свой чемпионский характер. Сейчас Адонис проводит время, наслаждаясь музыкой и общением с дочерью и семьей".
Что касается Александра Гвоздика, то он готовится к первой защите против француза Дуду Нгумбу 30 марта в Филадельфии. Нгумбу 37 лет. В марте 2013 года он победил украинца Вячеслава Узелкова.
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