"Я познал искусство боя и войны, а теперь я никто": "Железный майк" расплакался, говоря о своем прошлом

Майк Тайсон не смог сдержать слез, когда рассказывал о своих достижениях

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон не смог сдержать эмоций в разговоре с Шугар Рэй Леонардом о своем прошлом. Тайсон расплакался, когда во время подкаста речь зашла о его молодости. Ранее мы писали, что Уайлдер "поднял руку" на "Железного Майка" – ответ легенды бокса не заставил себя долго ждать.

"Я познал искусство боя и войны. Я больше ничего и не знаю. Поэтому меня боялись в ринге. Я уничтожал людей. Я был рожден для этого. Но те дни прошли, и теперь внутри меня пустота. Я никто. Я работаю над тем, чтобы быть скромным и сдержанным. Но я плачу, потому что я уже другой человек. Я скучаю по былому Майку, ведь иногда мне кажется, что нынешний я — просто сучка по сравнению с ним. Но я не хочу выпускать того Майка наружу. Если он выйдет — вместе с ним выплеснется настоящий ад", — рассказал Тайсон.

Напомним, что Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году.

Кстати, Тайсон Фьюри впервые лестно высказался об Усике. Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который неоднократно неуважительно отзывался о способностях Александра Усика, впервые дал лестную характеристику украинцу.

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