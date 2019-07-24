"Я разлечусь как одуван": Усик посвятил стих погибшему российскому боксеру

Максиму Дадашеву было 28 лет. Россиянин умер после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом

Максим Дадашев. Фото: AFP

Александр Усик выразил свои соболезнования близким российского боксера Максима Дадашева (13-1, 11 КО) и посвятил умершему россиянину стих. Напомним, накануне 28-летний Дадашев ушел из жизни в США в результате травм, полученных в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса 20 июля. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Высказывались прогнозы, что Дадашев еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако они не оправдались. На профессиональном ринге он провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.

Дадашев пропустил уйму ударов от Матиаса Фото: Getty Images

Стих, посвященный Дадашеву, Усик выложил у себя в Instagram

Я болен боксом, я это знаю. Я болен тем, что манит и пленит,

И нету дня, чтоб я не думал, когда закончу, как дальше жить.

Как жить, без этого дурмана, и как вести себя в быту,

Когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою,

Я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге – я живу, я расцветаю как тюльпан,

И если нету в жизни бокса – я разлечусь как одуван.

Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал.

Смотрите видео разговора тренера с Дадашевым перед остановкой боя Как сообщалось ранее, отборочный поединок по версии IBF в Оксон-Хилле против представителя Пуэрто-Рико Сабриэля Матиаса был остановлен после 11-го раунда по просьбе угла россиянина, который почувствовал себя плохо и по пути в раздевалку потерял сознание. В больнице Максиму Дадашеву был диагностирован отек головного мозга. Впоследствии он перенес двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы: ему удалили часть черепа.

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