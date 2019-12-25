"Я шокирую мир": украинец Редкач обещает показать фанатам "нового Ивана" в бою с Гарсией

Дэнни Гарсия - Иван Редкач / Фото: Boxing Scene

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Украинский боксер Иван Редкач поделился своими ожиданиями поединка против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Дэнни Гарсии. Бой состоится 25 января в Бруклине на арене Barclays Center. Ранее мы рассказывали, что украинский боксер Иван Редкач весело провел дуэль взглядов с Дэнни Гарсией.

"Я нахожусь в предвкушении. Дэнни Гарсиа – очень сильный соперник, очень крутой чемпион. Но я хочу драться с лучшими. Большое спасибо ему за то, что он принял этот вызов. У меня сейчас реальные тренировки. Я покажу фанам бокса нового Ивана и точно шокирую мир. Я хочу сказать, что вера моей семьи, вера моих друзей – это большая мотивация для меня. Хочу выйти в ринг против Дэнни Гарсии и сделать то же самое, что я сделал 1-го июня (с Александером прим.). Шейн Мосли немножко травмировался и немножко занят, поэтому я тренируюсь с его отцом. Это долгая история, но скажу, что у меня очень тяжелый лагерь с Джеком Мосли и мы собираемся шокировать боксерский мир 25 января", – сказал Редкач.

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Редкач на профессиональном ринге одержал 23 победы, потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью. В рейтинге боксеров полусреднего веса на сайте boxrec.com 33-летний украинец занимает 42-е место.

Гарсия имеет в профи 35 побед и два поражения. В этом же рейтинге 31-летний американец находится на пятой строчке.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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