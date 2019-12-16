"Я терпел во время подготовки и боя": Нурмагомедов рассказал, как хотел покусать Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о необычных эмоциях после поединка с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

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"Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться. Но у меня свое понимание. Для меня было непонятно, как такой же спортсмен, как я, может меня оскорблять. Я, наверное, хотел их покусать. Отец – другой человек, для него это непонятно. И он не одобрил бы этот поступок", – рассказал Хабиб.

Напомним, что Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

Следующий соперник Хабиба – Тони Фергюсон, они подерутся 18 апреля.

Ранее мы рассказывали, что самый скандальный представитель UFC Конор Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его тело. "Выглядит очень неважнецки, словно больной", – отметили подписчики ирландца.

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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