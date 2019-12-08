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"Я три месяца гулял на вечеринках": Руис раскрыл секрет фиаско в реванше с Джошуа

8 декабря, 13:30

Новая порция откровений от толстяка, который за один вечер в Саудовской Аравии лишился четырех чемпионских поясов

Руис проиграл Джошуа

Руис проиграл Джошуа / Фото: Reuters

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Прозвучали новые откровения толстяка Энди Руиса после поражения от Энтони Джошуа в Саудовской Аравии, которое обернулось для американца с мексиканским паспортом лишением титулов WBA, WBO, IBO и IBF. Напомним, по итогам скучного "столкновения в дюнах" все трое судей отдали предпочтение Эй-Джею – 118:110, 118:110, 119:109.

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"Три месяца я гулял на вечеринках, которые повлияли на меня. Что мне еще сказать? Я дрался с лишним весом, не был достаточно пластичен. Я не двигался как хотел. Если бы я был более легким, то мои руки были бы быстрее, и я мог бы быть абсолютно другим боксером, – посетовал после поражения от Энтони Джошуа Энди Руис. – Я должен был слушать тренера и отца, воспринимать их серьезнее. Со мной все в порядке, но я чуть расстроен. Должен был прислушиваться к ним. Я пытался тренироваться самостоятельно, а нужно было чаще слушать их советы. Мне нет никаких оправданий. Вечеринки и другие вещи отняли лучшую часть меня. Как для человека в плохой форме, я показал себя достаточно хорошо"

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Видео: Reuters

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Напомним,за бой с Руисом Джошуа заработал 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за минуту, проведенную в ринге, британец получит 2,15 млн евро.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс супертяжелый вес Энтони Джошуа Энди Руис

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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