"Я все быстрее": Холифилд готовится к третьему бою с Тайсоном, а "Железный Майк" – уже в рестлинге

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов в супертяжелом весе Эвандер Холифилд продолжает готовить себя к возвращению на ринг. На днях Холифилд рассказал, будет ли драться с Кличко после возобновления карьеры.

Пока что 57-летний американский спортсмен не назвал имя первого соперника, но многие хотели бы увидеть еще одну встречу Холифилда и Тайсона. Тем временем Эвандер хвастается в соцсетях своими тренировками. Минувшей ночью он опубликовал еще одно фото – с бега на пляже, которое подписал: "Я становлюсь все быстрее и быстрее и увеличиваю нагрузки на тренировках".

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Недавно Холифилд объявил, кому посвящает возвращение в ринг. А его возможный оппонент Майк Тайсон пока что развлекается и зарабатывает деньги на своем имени. В субботу вечером "Железный Майк" поучаствовал в шоу рестлеров. Правда, экс-чемпион мира не бился, а лишь анонсировал мероприятие, появившись в лучах прожекторов под прицелами телекамер.

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Смотрите сюжет о возвращении Эвандера Холифилда в бокс.

Эвандер Холифилд готовится к возвращению на ринг под присмотром Владимира Кличко Видео: Instagram

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