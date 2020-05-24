Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Я все быстрее": Холифилд готовится к третьему бою с Тайсоном, а "Железный Майк" – уже в рестлинге

24 мая, 10:42

Андрей Фоменко

Боксеры-ветераны напоминают о себе активными действиями

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов в супертяжелом весе Эвандер Холифилд продолжает готовить себя к возвращению на ринг. На днях Холифилд рассказал, будет ли драться с Кличко после возобновления карьеры.

Пока что 57-летний американский спортсмен не назвал имя первого соперника, но многие хотели бы увидеть еще одну встречу Холифилда и Тайсона. Тем временем Эвандер хвастается в соцсетях своими тренировками. Минувшей ночью он опубликовал еще одно фото – с бега на пляже, которое подписал: "Я становлюсь все быстрее и быстрее и увеличиваю нагрузки на тренировках".

INSTAGRAM

Недавно Холифилд объявил, кому посвящает возвращение в ринг. А его возможный оппонент Майк Тайсон пока что развлекается и зарабатывает деньги на своем имени. В субботу вечером "Железный Майк" поучаствовал в шоу рестлеров. Правда, экс-чемпион мира не бился, а лишь анонсировал мероприятие, появившись в лучах прожекторов под прицелами телекамер.

Реклама

Смотрите сюжет о возвращении Эвандера Холифилда в бокс.

Эвандер Холифилд готовится к возвращению на ринг под присмотром Владимира Кличко Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Майк Тайсон Эвандер Холифилд рестлинг

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это ненормально. Россия напала на Украину": Сабо проехался по Усику и ЛомаченкоБокс
"Я уже депутат, хотя был Саней Усиком": борец Жан Беленюк – о неоднозначных высказываниях боксераБокс
"Он не совсем глухой": скандального боксера Усика обвинили еще и в работе на российские спецслужбыБокс
"Картина маслом": Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре под фото с Путиным и МедведевымБокс
Ломаченко поддержал петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Московского патриархата
Ломаченко поддержал петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Московского патриархатаБокс
Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики
Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономикиБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...