"Я выслежу Усика и не оставлю на нем живого места": украинцу угрожает звезда кикбоксинга

Диллиан Уайт обещает избить украинца, если тот согласится выйти против него в ринг

Диллиан Уайт. Фото: Getty Images

Бывший чемпион Европы по кикбоксингу Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов готов стать следующим соперником Александра Усика после того, как украинец 25 мая сразится в США с Карлосом Такамом. "Никаких проблем. Если это будет иметь смысл, я – к его услугам", – заявил 31-летний Уайт, в активе которого 26 боксерских боев на профи-ринге – 25 побед (18 из них нокаутом) при одном-единственном поражении, от Энтони Джошуа.

Напомним, ранее британец ямайского происхождения Диллиан Уайт дал неожиданный прогноз на бой Усик – Такам, заявив, что украинец в этом поединке проиграет. Свой же рецепт успеха в возможном противостоянии с Александром Усиком Уайт видит в следующем: "Супертяжелый вес – это совсем другое дело. Во время боя я не буду держаться от Усика в сторонке. Я выслежу его и буду бить по всему телу. На нем живого места не останется. Как только я буду видеть возможным нанести по нему удар – я буду бить!" – заявил в комментарии BoxingNews Уайт.

Как сообщалось ранее, 1 июня Энтони Джошуа будет драться c Энди Руисом: промоутеры ударили по рукам. Мексиканец по прозвищу Разрушитель заменит в ринге погоревшего на допинге Джаррелла Миллера.

А неделей ранее свой первый бой в самом престижном дивизионе проведет Александр Усик:



Бокс. Усик – Такам

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