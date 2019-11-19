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"Я занимался сексом за пару часов до дебюта в профи": Уайлдер откровенно рассказал о своем первом поединке

19 ноября, 12:51

Боксер поделился историей о подготовке к своему первому бою

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

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Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поговорил о том, что перед многими своими боями он допускал различные ошибки в подготовке.

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"Однажды я напишу книгу, в которой будут перечислены все вещи, которые вы не должны делать в боксе, в том числе, заниматься сексом перед боем. К примеру, перед первым боем в профессионалах у меня был секс за два часа до выхода в ринг. Сам бой был рассчитан на четыре раунда, но он не продлился и одного.

Секс даже придал мне выносливости. Все зависит от того, какую технику ты используешь. Я думал об этом, и поэтому принял решение заниматься сексом медленно", – сказал Уайлдер.

Ранее желание драться с американцем высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!".

Усик танцует за рулем машины

Кстати, украинец оставил за спиной Тайсона и Формана – Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеров. Виталий Кличко в рейтинге великих нокаутеров супертяжелого веса разделил второе место с Рокки Марчиано – на первом месте чемпион мира WBC американец Деонтей Уайлдер

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бокс боксер Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

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