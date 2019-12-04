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"Я заставлю его мочиться кровью": Фергюсон открыл "сезон охоты" на Нурмагомедова

4 декабря, 11:31

Американский боец уверен, что психологическое преимущество уже на его стороне

Нурмагомедов - Фергюсон

Нурмагомедов - Фергюсон / Фото: Twitter

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата. Встреча состоится 18 апреля 2020 года на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США).

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"Я заставлю его мочиться кровью. У этого парня есть проблема, и ее имя – Тони Фергюсон. Я иду за ним. Сезон охоты, детка. Он просто еще один противник. Я уже победил этого чувака", – отметил боец.

"Я появился на UFC 209 и понял это его по лицу. Я вызвал его, и это сработало. Я в голове у этого чувака, он смотрит в мою сторону. Он будет так усердно тренироваться и нервничать, что допустит ошибку. Я собираюсь этим воспользоваться. Я подловлю его в партере", – рассказал Тони Фергюсон.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед кряду, 11 из них одержаны в UFC. По этому показателю он сравнялся с Фергюсоном. Последний — бывший обладатель временного титула в легком весе.

Также мы писали, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: mmamania.com

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